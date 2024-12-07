Ünlü futbolcu trafik kazası geçirdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, forvet oyuncusu Michail Antonio'nun bir trafik kazası geçirdiğini resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kulüp, Antonio'nun durumuyla ilgili endişelerini dile getirerek, en kısa sürede konuya dair güncel bir açıklama yapacaklarını belirtti.

West Ham United’ın açıklamasında, "West Ham United, forvet oyuncusu Michail Antonio'nun bugün bir trafik kazası geçirdiğini teyit ediyor. Kulüpteki herkesin aklı ve duaları şu anda Michail, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Kulüp konuyla ilgili güncel açıklamayı en kısa sürede yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Antonio’nun kazadan nasıl etkilendiği ve sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.