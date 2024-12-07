Adana'da dehşet! 18. yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adana’da 18 yaşındaki Mehmet G., sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan ya da saldırganlar, genci hedef alarak dehşet saçtı. Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi 41005 sokakta meydana geldi. Çevredekiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Mehmet G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için geniş çaplı bir çalışma başlattı.