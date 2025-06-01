ESK satılmayan kurbanları satın alacak

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında son duruma mercek tuttuk. Pazarda ortalama bir tosun 150 bin liraya satılırken küçükbaş hayvanın fiyatı da 11 bin liradan başlıyor.

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Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban satışları sürüyor. Ankara’da Yenimahalle ilçesinde kurulan Yakacık pazarında esnaf alıcıları bekliyor. Kurban almak isteyen vatandaş fiyatların yüksekliğinden şikayetçi. 

Ankara’da Yenimahalle ilçesindeki pazarda dikkat çeken pazarlık sahneleri de görüldü. Kimileri anlaşmayla sonuçlandı kimilerinde ise orta yol bulunamadı.

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı satılmayan kurbanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağı açıkladı. Üreticinin ise hayvanını, Et ve Süt Kurumu'ha satmaya gönlü razı değil.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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