Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama ile ilgili yaptığı bir açıklamayı sosyal medya üzerinden eleştirmişti. Bu paylaşımlar, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla davaya yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin paylaşımlarının halk arasında endişe, korku veya panik yaratmayı amaçladığı belirtildi.

11 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Yargılama sonucu, Nasuh Mahruki'ye "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

MAHRUKİ'NİN PAYLAŞIMI

Mahruki, X sosyal medya platformunda şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısınız. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası, erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezse oylarımız çalınır, sahtesiyle değiştirilir ve seçimi yine yasa dışı kazanırlar. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son, en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur."

YARGI, MAHRUKİ'NİN PAYLAŞIMINI KAMU BARŞINI BOZMAKLA İLGİLİ GÖRDÜ

İddianamede, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarının kamu barışını bozmaya yönelik olduğu ifade edildi. Paylaşımlarının aleniyet taşıdığı ve çok sayıda kişi tarafından görülebildiği belirtilerek, bu eylemin kamu güvenliğini tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmayı beklerken, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan da soruşturma yürütülüyor.