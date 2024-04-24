Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu! Trabzonspor'un başkanlığını da yapmıştı

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber geldi. 78 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş semtindeki evinde ölü bulundu.

Henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapmıştı.

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Türk siyasetçi ve iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948'de Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitiren Mehmet Ali Yılmaz, Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, 14. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır.

Mehmet Ali Yılmaz evli ve beş çocuk babasıydı.

Yılmaz, bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Yılmaz ayrıca futbolda havuz sistemini düzenleyen kişi olmuştur. Mehmet Ali Yılmaz Trabzonspor'a tesis de kazandırmıştır.

Mehmet Ali Yılmaz, medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aittir.