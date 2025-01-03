Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun için tutuklama talebi

Sabri Uzun, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınan Uzun, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Başsavcılık, Uzun’un savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini açıkladı. Ancak mahkeme, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Uzun’un sosyal medya paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı ve gerekli işlemlerin yürütüldüğü belirtildi.