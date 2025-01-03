Gassallara 2025 yılı için zam yapıldı! Yeni maaşlar ne kadar?

6 aylık enflasyon ise yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Bu veriler doğrultusunda, gassal maaşlarına yapılacak zam oranı da belirlendi.

Gassal Maaşı Ne Kadar Olacak?

Gassalların maaşları, deneyimlerine göre farklılık gösterebiliyor. 2025 yılı için ortalama maaşlar şu şekilde sıralanıyor:

Yeni Başlangıç: 30.000 TL

3 Yıl ve Üzeri Deneyim: 42.500 TL

6 Yıl ve Üzeri Deneyim: 45.000 TL

25 Yıl ve Üzeri Deneyim: 47.000 TL

Bu maaşlara, 2025 yılı için açıklanan yüzde 15,75’lik enflasyon farkının eklenmesiyle maaşlar şu seviyelere yükselecek:

Yeni Başlangıç: 34.725 TL

25 Yıl ve Üzeri Deneyim: 54.402 TL