Gassallara 2025 yılı için zam yapıldı! Yeni maaşlar ne kadar?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş zamları da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı için yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak kaydedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gassallara 2025 yılı için zam yapıldı! Yeni maaşlar ne kadar?
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 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Bu veriler doğrultusunda, gassal maaşlarına yapılacak zam oranı da belirlendi.

Gassal Maaşı Ne Kadar Olacak?

Gassalların maaşları, deneyimlerine göre farklılık gösterebiliyor. 2025 yılı için ortalama maaşlar şu şekilde sıralanıyor:

Yeni Başlangıç: 30.000 TL
3 Yıl ve Üzeri Deneyim: 42.500 TL
6 Yıl ve Üzeri Deneyim: 45.000 TL
25 Yıl ve Üzeri Deneyim: 47.000 TL
Bu maaşlara, 2025 yılı için açıklanan yüzde 15,75’lik enflasyon farkının eklenmesiyle maaşlar şu seviyelere yükselecek:

Yeni Başlangıç: 34.725 TL
25 Yıl ve Üzeri Deneyim: 54.402 TL

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