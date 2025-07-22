Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında suç duyurusu!

Ekonomim’e göre, Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında çok ağır suçlamalarla suç duyurusunda bulunuldu. Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, iş insanı Cem Atilla Saygın, Çetinkaya’nın 2020-2023 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen eski görev unvanını kullanarak kendisine yaklaştığını ve şirketine ilişkin olmayan yurtdışı anlaşmalarda kendini “gözlemci ve finansal danışman” olarak konumlandırdığını öne sürdü.

”YÜKSEK KÂR VAADİYLE YÖNLENDİRDİ, HESAPLARINA MİLYONLAR AKTARDIM”

Saygın, Çetinkaya’nın kendisine güven aşılayarak şirket varlıklarını “yüksek kâr vaadiyle” yurtdışı merkezli fonlara yönlendirdiğini iddia etti. Bu süreçte “emanet” ve “borç” başlığıyla Çetinkaya’nın bireysel hesaplarına 1 milyon 171 bin 500 dolar ve 1 milyon 850 bin TL gönderdiğini belirtti.

İddiaya göre, güven ortamı oluşturmak isteyen Çetinkaya, 2023-2025 yılları arasında Saygın’ın hesabına “kâr kazancı” adı altında 293 bin dolar, ardından “fonun Türk lirasına döndüğünü” belirterek 12 milyon 322 bin TL aktardı. Saygın, bu ödemelerin ardından daha fazla nakit talep edildiğini ancak tapu, hisse ya da resmi sözleşme sunulmadığını belirtti.

67 MİLYON TL’LİK HİSSEYİ “ARTIK SENİN ÜZERİNDEN YÜRÜMÜYOR” DİYEREK ÜZERİNE ALDI

Cem Atilla Saygın’ın iddialarına göre Murat Çetinkaya, Atilla S.’nin şahsına ait 67 milyon 609 bin 820 TL değerindeki 227 bin 908 adet hisse senedini “artık işler senin üzerinden yürümüyor” diyerek kendi üzerine aldı. Saygın, bu hisselerin devriyle ilgili hiçbir resmi sürecin tarafına sunulmadığını öne sürdü. Ayrıca, Çetinkaya’nın söz konusu hisseler karşılığında kendisini bir AVM’ye ortak edeceğini söylediğini, ancak bu vaadin de gerçekleşmediğini savundu.

“MİT’TEN BAĞLANTILARIM VAR, ÜSTÜME GELİRSEN BAŞINA KÖTÜ ŞEYLER GELİR”

Mayıs 2025’te dolandırıldığını fark ettiğini belirten Saygın, Çetinkaya’yı aradığında şu sözleri işittiğini iddia etti:

“MİT’ten derin bağlantılarım var, eski isimlerle çalışıyorum, elçilik aldım, devlet içerisindeyim, üstüme gelirsen başına kötü şeyler gelir.”

Saygın, bu tehditlerden sonra psikolojik çöküntüye girdiğini ve intihar girişiminde bulunduğunu da dile getirdi.

Saygın, olayın ardından şirketi hakkında vergi incelemelerinin başlatıldığını, bankacılık işlemlerinin aksadığını ve adli süreçlerde olağandışı yavaşlamalar yaşandığını ifade etti. Tüm bunların Çetinkaya’nın kamu içerisindeki bağlantılarını baskı aracı olarak kullandığının göstergesi olduğunu öne sürdü.

Saygın, Çetinkaya’nın halen Merkez Bankası Başkanı gibi davranarak insanları yönlendirdiğini iddia ederek, görevdeyken eriştiği devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin kimlerle ve nasıl paylaşıldığının belirsizliğini koruduğunu ve bu nedenle casusluk şüphesiyle de soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

9 AYRI SUÇLAMA, TUTUKLAMA VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA TALEBİ

Saygın, savcılıktan kamu davası açılmasını, Çetinkaya’nın tutuklanmasını ve tüm malvarlığına el konulmasını talep etti.

Yöneltilen suçlamalar arasında nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, tehdit ve hakkın kullanılmasının engellenmesi, kişiyi intihara yönlendirme, resmi unvanın sahte amaçla kullanılması, suç amacıyla kurulan yapıya iştirak, devlet sırlarını temin ve açıklama, casusluk ve nüfuz ticareti yer alıyor.

İddiaların ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Ancak şu ana kadar Murat Çetinkaya tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.