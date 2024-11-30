Eski MHP'li milletvekilinden TRT'ye HTŞ tepkisi

TBMM 27. Dönem MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, terör örgütü HTŞ ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar ve HTŞ'nin Halep'e girmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu gelişmelerin haberleştirildiği TRT yayınından görüntü paylaşan Hidayet Vahapoğlu, TRT'ye tepki gösterdi.

TRT'nin söz konusunda yayınında, "Suriyeli muhalifler Halep'in merkezinde" ve "Halep ve İdlib'de 850 kilometrelik alanda kontrol sağladılar" başlıklarını attığı görüldü.

TRT'ye HTŞ tepkisi gösteren Hidayet Vahapoğlu, "TRT'nin muhabirleri şahsi eğilimlerine göre mi yoksa kurumun yayın ilkelerine göre mi yayın ve yorum yapıyorlar? Devletlerin resmi yayın organları belirlenmiş yayın ilkelerini esas alır ve devlet politikalarını destekleyici yayın yapar. Diğer bir ülke ile ilgili yayınlarda ise Dışişleri Bakanlığı ve ilgili istihbarat kuruluşları ile koordineli yayın ve yorum yapılır. Halbuki şu an (30 Kasım 2024 saat. 12.10) Suriye’den yapılan canlı bağlantı tartışılacak çok ifadeler içeriyor. Birisi TRT’ye Halep’i ele geçiren silahlı grubun DAEŞ / El Kaide uzantısı olduğunu, Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanındığını, bu örgütlerin ABD’nin taşeronluğunu yaptığını, Halep’e yönelik saldırının nihai olarak İsrail ve PKK’nın hedeflerine/planlarına hizmet edeceğini, Suriye’nin toprak bütünlüğünün Türkiye’nin güvenliği için önemli olduğunu, ve Suriye’nin bundan sonra gireceğini her yeni krizin Türkiye’ye olumsuz yansımasının olacağını anlatsa bari.." ifadelerini kullandı.

Hidayet Vahapoğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Türkiye, Halep'teki çatışmalara dahil değil ancak tedbirler alıyor. Yeni bir göç dalgasını tetikleyebilecek herhangi bir eylemden kaçınacağız. Bölgedeki terörist grupların can damarı ABD'nin elindedir. ABD'nin desteği olmadan üç gün bile dayanamazlar. Suriye'deki terörist yapının bir devlet haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine de paylaşımında yer verdi.