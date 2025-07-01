Fiyat 15 TL’den 7 bin 423 TL’ye yükselecek!
Eski tip ehliyetini 1 ay içinde yenilemeyenlerin belgeleri geçersiz sayılacak ve yenileme bedeli 7 bin 423 liraya çıkacak.
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgesi kullananlara yönelik sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Yapılan paylaşımda, bu belgelerin 31 Temmuz 2025’e kadar yenilenmesi gerektiği hatırlatıldı. Vatandaşların tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlem yapabileceği belirtildi.