Eurovision'a Filistin protestoları damga vurdu

Eurovision’a Filistin protestoları damga vurdu. İsrailli şarkıcı yuhalandı, etkinliğe katılan sanatçılar Filistin’e destek mesajları verdi. Etkinliğin düzenlendiği İsveç’in Malmö kentindeki gösterilere on binlerce kişi katıldı. İşte son yılların en tartışmalı Eurovision yarışmasında yaşananlar…

Editör: Haber Merkezi
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Eurovision şarkı yarışma Filistin eylemlerinin ve tartışmaların gölgesinde geçti. Finalde sahne alan İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın performansı boyunca seyircilerce yuhalandı. Seyirciler "Özgür Filistin" sloganları attı. Konser salonunun dışı da hareketliydi. İsveç’in Malmö kentindeki Büyük Meydan’da toplanan on binlerce kişi İsrail’i protesto edip Filistin’e destek verdi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinin yapıldığı salonun önünde toplanan Filistin destekçilerine ise polis müdahale etti. 10 kişi gözaltına alındı.

Yarışmada Portekiz'i temsil eden iolanda, "Grito" adlı şarkısını söyledikten sonra "Barış galip gelecek." diye bağırdı.

İrlandalı Bambie Thug'ın final performansına, şarkısını, yüzünde eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde "ateşkes" anlamına gelen yazıyla seslendirdi. Avrupa Yayın Birliği, finale saatler kala Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye ettiğini duyurdu. Hollandalı şarkıcı, final yarışması öncesi düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin İsrailli şarkıcı Eden Golan’a sorduğu soruyu Golan’ın cevaplamasını istemişti. Bu bile Klein’in diskalifiye olmasına yetti.

Avrupa Yayın Birliği’nin Klein kararı tepki topladı. Norveç'in geçen yılki temsilcisi Alessandra, Filistin'de "soykırım yaşandığını" söyleyerek, finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurdu. Norveçli temsilciyi Hollanda ve Finlandiya temsilcileri izledi. Belçikalı VRT televizyonu da Eurovision yayınında İsrail’i protesto etti.

VRT, Eurovision Şarkı Yarışması yayınını bölerek İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallerini kınadığı ve ateşkes talep ettiği mesaj paylaştı. Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

Eurovision'da bir skandal daha: Hollanda yarışmadan menedildiEurovision'da bir skandal daha: Hollanda yarışmadan menedildiDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Eurovision # filistin # gazze # israil
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