Evlenecek gençlere büyük kolaylık: Evlilik kredisi başvurusu için yeni site

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, evlilik hazırlığındaki gençlere destek sağlayan Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak deprem bölgesindeki bazı illerde pilot olarak uygulanan ve ardından doğurganlık oranının en düşük olduğu üç şehre genişletilen proje, Osmaniye’nin de eklenmesiyle daha da büyüdü.

Bu kapsamda, Bakanlık evlilik kredisi başvurularının kolaylaştırılması amacıyla "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adlı internet sitesini hizmete sundu.

Yeni internet sitesinde evlilik kredisiyle ilgili güncel haberler, görseller, başvuru rehberleri ve duyurular yer alıyor. Ayrıca, kredi başvurusunun nasıl yapılacağına dair adım adım uygulamalı rehberler de mevcut.

Sitede ayrıca çiftlerin kaynaklarını etkin şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri risklere karşı önlem almalarına yardımcı olacak çeşitli eğitim içerikleri de sunuluyor.