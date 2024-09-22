MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen bir sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu açıkladı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, "22 Eylül 2024 tarihinde, Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde gerçekleşen bu olayda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur. Bu derin acı ve üzüntü verici olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bakan Güler'den Taziye Mesajı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Maşallah Abakay için bir taziye mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 22 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.