Ezgi Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda çarpıcı sonuç! "Kolonsuz bina" şüpheleri arttı

6 Şubat 2023 depreminde yıkılan Kahramanmaraş’taki Ezgi Apartmanı ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı raporda önemli bir şüphe ortaya çıktı. Binanın perde beton üzerine inşa edildiği tespit edildi.

Yıkılan binanın altında pastanenin binaya ait kolonu kestiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor binanın kolonsuz yapıldığı iddialarını güçlendirdi.

Rapora dikkat çeken Avukat Mesut Çakar, kolon olmayan bir binada "kolon kesildi" şeklinde algı yürütüldüğünü belirtti.

Mesut Çakar, konuyla ilgili olarak, "Aylardan beri Ezgi Apartmanında kolon kesildi diye yapılan algı operasyonunda konu sadece zemin kat ile asma kat arasında merdiveni tutan bir direk. Hiçbir taşıyıcı özelliği olmayan, gördüğünüz gibi yukarı doğru devam etmeyen yani bina ile hiç alakası olmayan basit bir merdiven direği." dedi.

Ezgi apartmanı ile ilgili dava mayıs ayında görülecek. 35 vatandaşımızın hayatını kaybettiği binayla ilgili ikisi tutuklu biri tutuksuz iki kişi de firari 5 sanık yer alıyor.