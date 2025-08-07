Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri sonrası tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim resmen engellendi. Mahkeme içeriklerin tamamen yayından kaldırılmasına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı’nın kendi adıyla yayın yaptığı YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “tehdit içerikli” ifadeler kullandığı gerekçesiyle harekete geçti. Başsavcılık, kanal hakkında erişim engeli talebinde bulundu.
İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini değerlendirerek Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesine ve kanal içeriğinin tamamının yayından kaldırılmasına karar verdi.
TUTUKLANMIŞTI, HAKKINDA 5 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS İSTENİYOR
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fatih Altaylı, 21 Haziran’da gözaltına alınmış ve “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede, Altaylı hakkında aynı suçtan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talep edildi.
Altaylı’nın yargılanmasına 3 Ekim tarihinde başlanacak.
