Hobbit'in ilk baskısı rekor fiyata satıldı

J.R.R. Tolkien’in fantastik edebiyat dünyasına armağan ettiği unutulmaz eseri “Hobbit”in nadir bulunan ilk baskısı, İngiltere'nin Bristol kentinde bir evin kitaplığında tesadüfen keşfedildi. Müzayedeye çıkarılan eser, açık artırmada 43 bin sterline (yaklaşık 49 bin 500 euro) satılarak beklentilerin çok üzerine çıktı. Uzmanlar satış öncesi eserin 10 ila 12 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulmasını bekliyordu.

TÜM DÜNYADAN TEKLİFLER YAĞDI

Kitap, J.R.R. Tolkien’in Eylül 1937’de yayımlanan “Hobbit” romanının bin 500 orijinal kopyasından biri. İngiliz müzayede evi Auctioneum’a göre bu ilk baskılardan günümüze yalnızca “birkaç yüz” adet ulaşabildi. Nadirliğiyle öne çıkan bu özel baskı, dünyanın dört bir yanından koleksiyonerlerin ilgisini çekti ve İngiliz özel bir koleksiyoncuya satıldı.

Auctioneum’un kitap uzmanı Caitlin Riley, evde yapılan temizlik sırasında solmuş yeşil kapaklı kitabı fark ettiğini belirterek, “İlk bakışta erken dönem bir Hobbit olduğu belliydi, bu yüzden onu çıkardım ve karıştırmaya başladım. Ne olduğunu anladığımda kalbim çarpmaya başladı” dedi.

Euronews'e göre, bu nadir baskı, açık yeşil bez cildi ve Tolkien’in daha sonra renklendirdiği siyah beyaz illüstrasyonlarıyla dikkat çekiyor. Müzayedede satılan örnek, hem fiziksel durumu hem de tarihi bağlantıları nedeniyle çok daha değerli kabul edildi.

Kitabın, Oxford Üniversitesi ile bağlantılı ünlü botanikçi Hubert Priestley’in aile kütüphanesinden çıktığı öğrenildi. Auctioneum yetkililerine göre Tolkien ve Priestley muhtemelen birbirini tanıyordu; ikili, yazar C.S. Lewis ile de yazışmalar yapmış olabilir.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATANLARI ARASINDA

“Hobbit” ve devamı olan “Yüzüklerin Efendisi” serisi, dünya genelinde 250 milyondan fazla sattı. Eserlerden uyarlanan film serileriyle birlikte bu klasikler, edebiyat tarihinin en çok konuşulan ve koleksiyon değeri en yüksek kitapları arasında yerini aldı.