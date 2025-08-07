Vali Gül duyurdu: İstanbul'da yılın ilk 7 ayında 110 çete çökertildi, 42 milyar TL'ye el konuldu

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen toplantıda, 2025'in ilk yedi ayına dair çarpıcı emniyet verilerini paylaştı. İstanbul’un dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Gül, suçla mücadelede gelinen noktayı detaylarıyla kamuoyuna sundu.

42 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Vali Gül, 166 operasyonda 110 organize suç çetesinin çökertildiğini duyurdu. Bu operasyonlarda 1.092 kişi yakalandı, 793 kişi tutuklandı, 226 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonlar sonucunda yaklaşık 42 milyar TL değerinde mal varlığına el konuldu. Gül’ün paylaştığı veriler arasında dikkat çeken bir diğer detay ise silah operasyonlarındaki artış oldu. 2025’in ilk 7 ayında, 113’ü uzun namlulu, 7.101’i tabanca olmak üzere toplam 10.301 silah ele geçirildi. Bu silahlarla bağlantılı 1.544 kişi tutuklandı. Ayrıca, ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı yüzde 74, kenevir miktarı ise 3,5 katına çıktı.

2024’ün aynı dönemine göre, kişilere karşı işlenen en önemli 8 suç türünde olay sayısı yüzde 9 azaldı. Suçların aydınlatılma oranı ise yüzde 99,4 seviyesine yükseldi. Vali Gül, bu başarının hem vatandaşların hem de güvenlik güçlerinin ortak çabasıyla sağlandığını vurguladı.

SAHTE ALKOL VE KAÇAK ÜRÜNLE MÜCADELEDE BÜYÜK ARTIŞ

Gül, sahte ve kaçak alkol operasyonlarında da rekor artış yaşandığını belirtti. Geçen yıla göre ele geçirilen miktarın yaklaşık 3 katına çıktığını ifade eden Gül, alkollü içkiden sigaraya, makarondan emtia ürünlerine kadar birçok alanda yapılan baskınlarla önlenen vergi kaybının yüzde 90 artışla 1 milyar 105 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Vali Gül’ün verdiği bilgilerde, İstanbul’da kurşunlanma olaylarının da yüzde 41,3 oranında azaldığı görüldü. Gül, kent genelinde suç oranlarını azaltmak için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.