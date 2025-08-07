Bakan Ersoy'dan tarihi mesaj: Terörsüz Türkiye" süreciyle büyük atılım başlayacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bitlis’te, “Terörsüz Türkiye” süreciyle birlikte şehirlerin potansiyelinin çok daha etkin şekilde kullanılabileceğini belirtti. Bakan Ersoy, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlayan süreç, sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkin şekilde yönetebilmek adına ciddi imkanlar sunmaktadır. Yeni dönemle inşallah ciddi bir atılım yapacağız” dedi.

TURİZMDE KÜRESEL REKABETE VURGU: “ŞEHİRLER YARIŞIYOR”

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla topyekûn bir kalkınma hamlesi içinde olduklarını vurgulayan Bakan Ersoy, artık ülkelerden çok şehirlerin birbirleriyle turizmde rekabet ettiğini söyledi. “Bitlis'in turizm pastasından hak ettiği payı almasını istiyorsak, bu kenti küresel rekabete hazır hale getirmeliyiz” diyen Ersoy, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için önemli adımlar atacaklarını ifade etti.

Bitlis’in seçilen 5 şehirden biri olduğunu duyuran Ersoy, kültür-sanat odaklı “Bir Anadolu Şenliği” etkinliklerinin 22 Eylül’de Bitlis’te gerçekleştirileceğini açıkladı. Etkinliklerde çok sayıda sanatçının halkla buluşacağını kaydetti.

KAZI ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Bakan Ersoy, Bitlis Kalesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Eski Ahlat Şehri ve Kef Kalesi’ndeki arkeolojik kazıların sürdüğünü belirtti. Ersoy, Selçuklu dönemine ait mezar taşlarının restorasyonu, Urartu Sarayı’nda yürütülen çalışmalar ve Nemrut Kalderası’nın eşsiz doğal yapısıyla ilgili de bilgi verdi.

GoTürkiye platformu üzerinden yapılan dijital tanıtım kampanyalarının etkisini değerlendiren Ersoy, GoBitlis içeriklerinin tıklanma oranlarında ciddi artış yaşandığını, bundan sonra Turizm Geliştirme Ajansı ile entegre şekilde tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Bitlis için üniversiteyle iş birliği içinde Turizm Master Planı hazırlanacağını açıkladı.

Ziyaret kapsamında Bitlis Belediyesi'ne geçen Ersoy, yürütülen kentsel projeleri yerinde inceledi. Bitlis Kalesi’nin surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı’ndaki projeleri denetleyen Ersoy, ardından çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir çay ocağında sohbet etti.