Kamboçya’dan resmi başvuru: Trump bir kez daha Nobel'e aday gösterildi

Kamboçya, Tayland ile yaşanan sınır çatışmasını sona erdiren ateşkes anlaşmasına katkısı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Resmi mektup Norveç Nobel Komitesi’ne iletildi.

Kamboçya Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hun Manet, ABD Başkanı Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Başvuru mektubunun Norveç Nobel Komitesi’ne resmen sunulduğu bildirildi. Mektupta, Trump’ın Tayland ile Kamboçya arasında yaşanan sınır çatışmasında kritik rol üstlendiği ve ateşkesin sağlanmasına katkı sunduğu belirtildi. Açıklamada, Trump’ın adaylığının yalnızca bir diplomatik jest değil, aynı zamanda Kamboçya halkının “içten minnettarlığının” sembolü olduğu vurgulandı. Başbakan Manet’in mektubunda, Trump’ın "vizyoner ve yenilikçi diplomasiyle" muhtemel bir çatışmayı engellediği, bu tutumunun Nobel Barış Ödülü’nün taşıdığı değerlerle birebir örtüştüğü ifade edildi.

“GERGİN BÖLGELERDE BARIŞ İÇİN İSTİKRARLI ÇABA”

Mektupta ayrıca Trump’ın, dünyanın çeşitli kriz bölgelerinde tansiyonu düşürmeye yönelik gösterdiği istikrarlı çabalarla, Nobel’in “uluslararası kardeşlik ve barışa katkı” vizyonunu desteklediği belirtildi. Bu kapsamda Trump’ın, sadece bölgesel değil, küresel barışa yönelik politikalarıyla da dikkat çektiği savunuldu.

PAKİSTAN'DAN DA AYNI ADIM GELMİŞTİ

Kamboçya’dan önce benzer bir adım da geçtiğimiz haftalarda Pakistan'dan gelmişti. Pakistan yönetimi, Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği diplomatik rol ve liderliği nedeniyle ABD Başkanı Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişti.

