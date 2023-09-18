Fatih Altaylı'ya 4 yıla kadar hapis istemi! Diyanet suç duyurusunda bulunmuştu

Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesindeki bir soruya verilen cevap sonrası verdiği tepki ile gündeme gelmişti. Altaylı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan "Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?" sorusuna verilen yanıta, "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk’ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin” şeklinde tepki göstermişti. Altaylı'nın bu sözleri gündemde yankı uyandırmıştı.

FATİH ALTAYLI'YA 4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Fatih Altaylı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik "sapık" yakıştırması sonrası, Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve 15 üyesinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede Fatih Altaylı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımı da yer aldı. Fatih Altaylı, savunmasında söz konusu eylemin ifade özgürlüğü kapsamında olduğundan üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtti.

İDDİANAMEDE HAKARET SUÇU İŞLENDİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve yerleşik yargı içtihatları ışığında, sanığın görevini yerine getirirken basın hürriyeti kapsamında yayın yapma, tepki ve eleştiri hakkının belirli sınırları olduğu belirtilerek, açıklamanın eleştiri sınırlarını aşarak olayın muhatabı olan mağdurlara yönelik alenen "hakaret" suçunu oluşturduğu kaydedildi. İddianamede, "Kullanılan üslup ve ifadelerin doğrudan doğruya mağdurlara sövme niteliğinde olduğu, mağdurların şeref, onur ve saygınlıklarını rencide edebilecek nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

Ankara 61'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Altaylı hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis talep edildi.