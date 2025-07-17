Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanını tehditten 5 yıl hapis istemi

FATİH ALTAYLI HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Youtube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

5 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS TALEBİ

Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede, Türk Ceza Kanunu kapsamında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan en az 5 yıl hapis cezası talep edildi. Suçun Youtube yayınındaki ifadeleri nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

SAVCILIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İddianame, ilgili mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Altaylı hakkında yargı süreci başlayacak. Detaylar geldikçe güncellenecek.