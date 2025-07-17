Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanını tehditten 5 yıl hapis istemi

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Youtube yayınındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az 5 yıl hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanını tehditten 5 yıl hapis istemi
Yayınlanma:

FATİH ALTAYLI HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Youtube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

5 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS TALEBİ

Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede, Türk Ceza Kanunu kapsamında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan en az 5 yıl hapis cezası talep edildi. Suçun Youtube yayınındaki ifadeleri nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

SAVCILIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İddianame, ilgili mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Altaylı hakkında yargı süreci başlayacak. Detaylar geldikçe güncellenecek.

TMSF'den FETÖ soruşturmasındaki Hakmar ve Tatbak şirketlerine ilişkin açıklamaTMSF'den FETÖ soruşturmasındaki Hakmar ve Tatbak şirketlerine ilişkin açıklamaGündem
Rusya’dan İsrail’e Şam saldırısı sonrası tepkiRusya’dan İsrail’e Şam saldırısı sonrası tepkiDünya
Bu fırsatlar kaçmaz: A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok!Bu fırsatlar kaçmaz: A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok!Market
fatih altaylı dava iddianame
Günün Manşetleri
HAKMAR VE TATBAK'A FETÖ OPERASYONU
KAMU İŞÇİLERİ BUGÜN İŞ BIRAKIYOR
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
1 yıl 8 ay hapis cezası
“NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı
Şam’da Savunma Bakanlığı vuruldu
60 ilde FETÖ operasyonu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Şap virüsü bu yıl daha ölümcül!
FETÖ’ye gıda kolisi kılıfıyla finans!
Çok Okunanlar
Yargıtay’dan emekliler için kritik karar! Yargıtay’dan emekliler için kritik karar!
Akaryakıt değil resmen altın! Akaryakıt değil resmen altın!
Altın uçuşta, fiyatlar rekora koşuyor! Altın uçuşta, fiyatlar rekora koşuyor!
KAMU İŞÇİLERİ BUGÜN İŞ BIRAKIYOR KAMU İŞÇİLERİ BUGÜN İŞ BIRAKIYOR
Eski rektörden FETÖ çıkışı Eski rektörden FETÖ çıkışı