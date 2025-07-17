TMSF'den FETÖ soruşturmasındaki Hakmar ve Tatbak şirketlerine ilişkin açıklama

TMSF, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Hakmar ve Tatbak şirketlerinin banka hesaplarındaki blokelerin kaldırıldığını ve tedarikçilere ödemelerin başladığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TMSF'den FETÖ soruşturmasındaki Hakmar ve Tatbak şirketlerine ilişkin açıklama
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TMSF'DEN HAKMAR VE TATBAK AÇIKLAMASI

FETÖ soruşturması kapsamında kayyım atanan HAKMAR ve TATBAK şirketleriyle ilgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) önemli bir açıklama yaptı. TMSF, şirketlerin banka hesaplarındaki blokelerin kaldırıldığını ve tedarikçilere yönelik ödemelerin başladığını duyurdu.

OPERASYON 9 İLDE YAPILDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınmış ve finansal destek sağladığı iddia edilen HAKMAR ile TATBAK şirketlerine kayyım atanmıştı.

BLOKELER KALDIRILDI, ÖDEMELER BAŞLADI

HAKMAR, Hakmar Express ve Tatbak şirketlerine ait banka hesaplarında mahkeme kararıyla uygulanan blokajlar, TMSF’nin kayyım olarak atanmasının ardından kaldırıldı. Şirketlerin yeni yönetimi, yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapıldığını ve tedarik zincirinin kesintisiz şekilde sürdüğünü açıkladı.

TEDARİK SÜRECİNDE AKSAMA YOK

TMSF tarafından görevlendirilen yeni yöneticiler, firmaların ticari faaliyetlerinin hiçbir kesintiye uğramadan devam ettiğini belirtti. Mal sevkiyatı, tedarik süreci ve ödeme planlamalarının düzenli şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

900'Ü AŞKIN ŞUBE, BİNLERCE ÇALIŞAN

HAKMAR, Hakmar Express ve Tatbak markaları altında toplam 907 şubesi bulunan şirketlerde yaklaşık 7 bin 700 kişi istihdam ediliyor. Şirketlerin 2 binin üzerinde tedarikçiyle çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

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