Türk-İş duyurdu: 600 bin kamu işçisi iş bırakıyor

GÖRÜŞME SONUÇSUZ KALDI

Kamu çerçeve protokolü (KÇP) görüşmeleri kapsamında dün Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıdan sonuç çıkmadı. Türk-İş, işçilerin zam talebine ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını belirterek, eylemlerin süreceğini duyurdu.

İŞÇİLER BUGÜN İŞ BIRAKIYOR

Sendika, daha önce açıkladığı eylem programı kapsamında kamu işçilerinin bugün iş bırakma eylemi yapacağını bildirdi. Türk-İş Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu akşam Cumhurbaşkanlığında komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda kamu çerçeve protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir.”

ENFLASYON VE ZAM HESAPLARI ARASINDA FARK VAR

Erdoğan-Şimşek ekonomi programına göre 2025 için hedeflenen yıllık enflasyon ortalama yüzde 24 civarında. Bu tabloya rağmen işçilere teklif edilen yüzde 22’lik zam, net 7 bin 600 TL artış anlamına geliyor. Yüzde 25’lik zamda 4 bin 500 TL, yüzde 30’luk zamda ise 2 bin 500 TL’lik alım gücü kaybı yaşanacağı hesaplanıyor.

İŞÇİLERİN TALEBİ: GERİ ADIM ATILMASIN

İşçiler, taleplerinden geri adım atılmamasını, sözleşmenin kendilerine danışılmadan imzalanmamasını ve sendikanın kararlı bir duruş sergilemesini talep ediyor.