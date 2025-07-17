Irak’ta AVM’de yangın! 60 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın Vasıt vilayetinde bulunan El-Kut şehrindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın ülkeyi yasa boğdu. “Hypermarket” adlı merkezde meydana gelen yangında 60 kişi hayatını kaybederken, Vasıt Valisi Muhammed Cemil el-Miyahi, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve bölgede üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Yangın, El-Kut kentinde yer alan “Hypermarket” isimli alışveriş merkezinde çıktı. Vasıt Valisi Muhammed Cemil el-Miyahi daha önce yaptığı açıklamada, yangın sonucu 50 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. El-Miyahi, “Yangında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 vatandaşımızı kaybettik” ifadelerini kullanmıştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldi.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle bölgede üç günlük yas ilan edildi. Vali el-Miyahi, yangının çıkış sebebine dair soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Vali el-Miyahi, olayla ilgili bazı şüphelerin bulunduğunu belirterek, “Bu trajik olaydan doğrudan ya da dolaylı şekilde sorumlu olanlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz” dedi. El-Miyahi, ilk soruşturma sonuçlarının 48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Yangınla bağlantısı olan tüm kişilere yönelik hukuki sürecin başladığını ifade eden el-Miyahi, “Binanın sahibi, işletmecisi ve olayla bağlantısı olan tüm kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı” açıklamasında bulundu.