Valiz cinayetinde yeni gelişme: 7 kişiye tutuklama kararı!

İstanbul Eyüpsultan’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedinin valiz içinde yol kenarına atılmasıyla ilgili soruşturmada bir gelişme yaşandı. Eski bir polis memuru da dahil 7 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CİNAYETİ ESKİ ERKEK ARKADAŞI İŞLEMİŞ

13 Temmuz’da Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan valiz içindeki ceset, kısa sürede ülke gündemine oturdu. Yapılan incelemede cesedin üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’a ait olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle korkunç detaylar ortaya çıktı. Tokyaz’ın en son, eski erkek arkadaşı olan eski polis memuru C.K.’nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki evine gittiği, burada öldürüldüğü ve cesedinin valize konularak Eyüpsultan’da yol kenarına atıldığı tespit edildi.

C.K. VE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 7 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.K., “tasarlayarak öldürme”; diğer 6 zanlı ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçlamasıyla tutuklandı.