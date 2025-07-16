Vatan Partisi'nden İsrail'in Şam saldırısına tepki

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırılarının ardından Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı açıkça kınayan Bursalı, ABD ve İsrail’in ortak tehdit oluşturduğunu belirtti. Türkiye’nin bu süreci yalnızca kınamalarla geçiştiremeyeceğini vurgulayan Bursalı, İncirlik ve Kürecik’e el konulması çağrısı yaptı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını kınıyoruz. Suriye yönetimiyle dayanışma içindeyiz. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha birkaç gün önce Suriye’nin toprak bütünlüğünden, tek bir Suriye’den bahsederken, bugün İsrail Şam’ı vuruyor. Amerika’nın da maskesi düşmüş oluyor.



İsrail, Suriye’yi hedef alırken, PYD’yi de silahlı olarak destekliyor. ABD ve İsrail, PKK-PYD’nin silah bırakmasını istemiyor. Bu saldırılar da devlet ve toplumla bütünleşme amacıyla silah bırakma sürecini sözümona baltalamak isteyenlerin İsrail’le beraber olduğunu bir kez daha gösteriyor.''

TÜRKİYE BU SÜRECİ İZLEYEMEZ

''Türkiye bu süreci izleyemez. Kınamalar ve dünyaya çağrılar sorunu çözmez. Türkiyemizin kaderi Suriye ile, Filistin’le, İran’la ortaktır. Cepheleşme bellidir. Karadeniz’den Suriye’nin kuzeyine kadar ABD-İsrail merkezli tehditlerle karşı karşıyayız. Artık silahlar konuşuyor. İsrail Suriye’yi vuruyor, PYD’yi koruyor, ABD ve NATO arkasında duruyor.



Türkiye ortak tehdide karşı derhal bölge ülkeleriyle işbirliği konusunda kararlı tavrını almalı, İncirlik ve Kürecik’e el koymalıdır. Cesur adımlarla devletle ve topluma bütünleşme sürecini hızlandırmalı, iç cepheyi sağlamlaştırmalıdır.



ABD ve İsrail ile uyumlu süreçlerle Türkiye’nin güvenliği sağlanamaz, komşularımızın toprak bütünlüğü de korunamaz. Vatan Partisi'nin, Türkiye'nin iç ve dış cephede bütün zorlukları alt edecek stratejisi, programları ve köklü çözümleri hazırdır.”