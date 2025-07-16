İstanbul'da Kent Ormanı’nda yangın çıktı: Müdahale sürüyor!

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Kent Ormanı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yangının rüzgarla birlikte büyüdüğü bildirildi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İstanbul'da Kent Ormanı’nda yangın çıktı: Müdahale sürüyor!
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Kent Ormanı’nda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk etapta karadan müdahale başladı.

Yetkililer, rüzgarın da etkisiyle yangının büyüdüğünü ve söndürme çalışmalarının zorlukla sürdüğünü belirtti. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ormana giriş-çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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