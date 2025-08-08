Faturalara destek olacak mı? Bakan Bayraktar'dan yeni açıklama

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bayraktar, enerji faturalarına sağlanan desteklere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Faturalarda son 2 yılda elektrik ve doğal gaz olmak üzere toplam destek tutarı 900 milyar lirayı aştı. Bu yılın ilk 6 ayında 387 milyar lira destek sağladık. Yıl sonuna kadar bu rakamın 700 milyar lirayı bulması bekleniyor. Böylece toplamda 1 trilyon liranın üzerine çıkacak bir destekten söz ediyoruz.”

Destek programının dar gelirli vatandaşlara yönelik daha verimli hâle getirilmesinin önemine değinen Bayraktar, çok yüksek enerji tüketimi yapan bazı kullanıcıların sistem dışına çıkarıldığını belirtti. Bayraktar, bu grubun toplam kullanıcılar içinde yalnızca yüzde 3’lük bir kesimi oluşturduğuna da dikkat çekti.

DEVLETİN KATKISI FATURADA OLACAK

Nisan ayından itibaren, enerji faturalarında devletin ne kadar destek sağladığı bilgisinin vatandaşlara gösterilmeye başlandığını hatırlatan Bayraktar, önümüzdeki dönemde destek başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

“Vatandaşımızın enerji faturalarını düşük tutmaya çalışıyoruz. Enflasyondaki hedefleri gözeterek ilerliyoruz. Dünya genelindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu süreçte desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.