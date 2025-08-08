Çiftçilere bugün 116,3 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik 116 milyon 301 bin 135 liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu. Destek kapsamında mazottan tohuma kadar birçok kalemde milyonlarca liralık kaynak aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çiftçilere müjdeli haberi verdi. Yapılan paylaşımda, "116 milyon 301 bin 135 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından aktarılan destek ödemesi kalem kalem şöyle sıralandı:

Mazot ve gübre desteği için 40 milyon 94 bin 882 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 34 milyon 423 bin 594 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 14 milyon 504 bin 384 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 13 milyon 720 bin 635 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 10 milyon 109 bin 967 lira ve AR-GE desteği için 3 milyon 447 bin 673 lira ödeme yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

çiftçi Tarım ve Orman Bakanı
