Karabük’te orman yangını 24 saattir sürüyor: Vali Yavuz'dan açıklama geldi

Karabük’te 24 saattir devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangının büyük oranda çevrelendiğini, kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yavuz, yangının başlangıcından itibaren tüm ekiplerin seferber edildiğini belirterek, “Sonrasında havadan müdahaleler başladı ve gerçekten güçlü bir şekilde yangına müdahale edildi. Fakat rüzgârın etkisi ve alanın dağlık olması, zaman zaman araç ve personelin girişinde sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. Bu nedenle müdahalede çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldık.” dedi.

650 GÖREVLİ VE GÖNÜLLÜ GÖREV BAŞINDA

Yangının çıktığı saat olan 14.00’ten itibaren müdahalenin sürdüğünü söyleyen Yavuz, “Dün, 1 uçak ve 10 helikopterle havadan müdahale yapıldı. Çalışmalar gün batımına kadar devam etti. Saat 14.00’te başlayan yangına, 170’e yakın aracımız, arazöz, su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 650 görevli ile gönüllülerimiz birlikte müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrar başladı.” ifadelerini kullandı.

80 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Vali Yavuz, yangına en yakın noktalardan biri olan Yeşil Köyü’nde 80 hane tahliye edildiğini belirterek, “Şu ana kadar tesellimiz, herhangi bir can kaybımızın olmaması. Dün arkamızda bulunan Yeşil Köyümüz, yangına yakın bir noktada olması nedeniyle güvenlik açısından risk altındaydı. Bu nedenle jandarmamızın desteğiyle yaklaşık 80 hanemizi tahliye ederek vatandaşlarımızı güvenli alanlara aldık. Sabah itibarıyla yangın riski azaldığından, hatta ortadan kalktığından, vatandaşlarımızı güvenli şekilde evlerine döndürdük.” diye konuştu. Yangının şu anda çevrelendiğini vurgulayan Yavuz, “Şu an yangın çevrelenmiş durumda. Sadece bir noktada müdahalemiz devam ediyor. İnşallah o noktayı da havadan ve karadan yapılan müdahalelerle tamamen kontrol altına alarak sizlerle paylaşacağız. Rüzgâr bize olumsuz bir sürpriz yapmazsa, hava şartları da elverişli olursa, gün içerisinde o noktayı da büyük mücadeleyle söndüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yavuz, “Ormanlarımızı el ele vererek korumamız gerekiyor. Bunlar bize geçmişten miras, geleceğe aktarmamız gereken değerler. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz, ormanlarımızı koruma noktasında bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Herkesi birer orman gönüllüsü olmaya, bu ağaçları, ormanlarımızı ve içindeki canlıları korumaya davet ediyorum. Akciğerlerimiz, yeşil vatanımız bizlere emanet. Bu emanete hep birlikte sahip çıkmamız lazım.” ifadelerini kullandı.