Türk müziğinin usta ismi hayatını kaybetti: Saadet Sun kimdir?

1970’li yıllarda seslendirdiği “Sevgilim”, “Bilemiyorum”, “Mükafat” ve “Yeter ki” gibi eserlerle hafızalara kazınan sanatçının vefat haberi, sanat camiasını yasa boğdu.

Usta oyuncu Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla dostunun ölümünü şu sözlerle duyurdu:

“Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik... Canım Saadet Sun, hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun.”

1960’lı yıllarda tiyatro ile sanat hayatına adım atan Saadet Sun, 1970’lerde sahnelere yönelerek dönemin sevilen şarkılarına imza attı. 1990 yılında sahne hayatına veda etmesine rağmen, müzikle olan bağını hiç koparmadı. Zaman zaman nostalji projelerinde yer alarak sevenleriyle buluşmaya devam etti.