Çanakkale’de orman yangını! Alevler rüzgarla büyüyor

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor.

Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

