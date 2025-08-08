Bu ürünleri sakın tüketmeyin: Bakanlık ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunun sağlıklı gıda tüketimi konusunda bilinçlenmesi için ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ ile ‘Tüketildiğinde Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listelerini yayımladı. Bakanlığın açıkladığı listede yer alan bazı salam markaları büyük şaşkınlık yarattı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bu ürünleri sakın tüketmeyin: Bakanlık ifşa etti
Yayınlanma: Güncellenme:

Tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği ürünlerin yer aldığı listede, salam ürünlerinde taklit, tağşiş ya da sağlığa zararlı madde tespit edilen markalar açıkça belirtildi. Denetimlerde mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen firmalara cezai işlem uygulanırken, ürün isimleri ve parti numaraları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık, vatandaşların bilinçli tüketici olmaları ve sağlıksız ürünlere karşı dikkatli davranmaları gerektiğini hatırlattı.

Bu ürünleri sakın tüketmeyin: Bakanlık ifşa etti - Resim : 1

Bu ürünleri sakın tüketmeyin: Bakanlık ifşa etti - Resim : 2Bu ürünleri sakın tüketmeyin: Bakanlık ifşa etti - Resim : 3

salam sucuk
