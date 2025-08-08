Bu ürünleri sakın tüketmeyin: Bakanlık ifşa etti

Tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği ürünlerin yer aldığı listede, salam ürünlerinde taklit, tağşiş ya da sağlığa zararlı madde tespit edilen markalar açıkça belirtildi. Denetimlerde mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen firmalara cezai işlem uygulanırken, ürün isimleri ve parti numaraları da kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık, vatandaşların bilinçli tüketici olmaları ve sağlıksız ürünlere karşı dikkatli davranmaları gerektiğini hatırlattı.