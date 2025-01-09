Feci kaza! 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, Andırın ilçesine bağlı Sumaklı Mahallesi Bereket Dağı mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Durumu fark eden çevredekiler, hemen AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine sevk edilen ekipler, zorlu arazi şartları nedeniyle helikopter desteği almak zorunda kaldı. Jandarma helikopterinin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları, bölgedeki kayalık ve sarp araziden dolayı oldukça güçlükle ilerliyor.

Ekipler, bölgeyi didik didik aramaya devam ederken, şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanamadığı öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları, umutla sürdürülüyor.