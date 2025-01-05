Feci kaza! Minibüs takla attı, yaralılar var
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir minibüs kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.
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Adilcevaz’dan Erciş yönüne seyir halindeki 34 UT 2198 plakalı minibüs, Adilcevaz-Erciş karayolunun Heybeli köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza sonucu minibüste bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı