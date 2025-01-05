Feci kaza! Minibüs takla attı, yaralılar var

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir minibüs kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Feci kaza! Minibüs takla attı, yaralılar var
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Adilcevaz’dan Erciş yönüne seyir halindeki 34 UT 2198 plakalı minibüs, Adilcevaz-Erciş karayolunun Heybeli köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu minibüste bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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