Felaketi tarih vererek açıkladı! 2025 yılında...

Sağlık ve beslenme konusunda tartışmalı çıkışlarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, 2025 yılıyla birlikte dünyada büyük bir kıtlığın yaşanacağını iddia etti.

'ZEYTİN AĞAÇLARI AYAKTA KALACAK'

"2025’te büyük bir kıtlık başlayacak dünyada ve bütün herkes buna hazırlık yapıyor" diyen Karatay, "Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ağaçlar, çok güçlü ağaçlar. Her türlü susuzluğa, soğuğa, taşa, toprağa, sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Zeytin meyvesi ve yağı çok önemli. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına izin vermesinler." ifadelerini kullandı.

Karatay, ayrıca zeytin ağaçlarının kesilerek inşa edilen maden ocaklarının başka yere yapılması gerektiğini ifade etti.