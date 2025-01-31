Fenerbahçe'den bomba transfer! Fenerbahçe açıkladı

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in transferini resmen açıkladı. Sağ bek mevkisinde forma giyen Mimovic 4,5 yıllığına Sarı Lacivertli formayı terletecek.

Sude İnak Sude İnak
Fenerbahçe'den bomba transfer! Fenerbahçe açıkladı
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ailemize hoş geldin Ognjen Mimovic Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.

20 yaşındaki sağ bek bu sezon süre aldığı 19 resmi maçta 1 gol kaydederken, 2 asist üretti.

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