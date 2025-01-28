Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e yeni sözleşme! İşte detaylar

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in maaşında iyileştirme yaparak milli futbolcuya yeni kontrat teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Sude İnak Sude İnak
Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e yeni sözleşme! İşte detaylar
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Fenerbahçe , milli futbolcusu İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatıyor.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuya sözleşmesini 2028'e kadar uzatma teklifinde bulunacak.

İsmail Yüksek'in kazandığı yıllık ücrette iyileştirme yapılacak ve yıllık maaşı 40 milyon liraya yükseltilecek.

İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

2020 yazından Gölcükspor'dan 65 bin euro bonservis bedeliyle takıma katılan İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla toplamda 100 maça çıktı ve 2 gol - 7 asistlik performans ortaya koydu.

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