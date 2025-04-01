Ferhat Göçer’den Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Uyarmıştım!

Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele’deki bir konserinde sahnede fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Göçer, olayla ilgili ihmallerin ve eksik müdahalenin altını çizdi.

Göçer, Volkan Konak’ın ölümüne dair, otelde hazır bekleyen bir ambulans ve profesyonel CPR (Kalp Resüsitasyonu) ekibi olup olmadığını sorguladı. Göçer, "Volkan Konak’ın sahnede fenalaştığı andan itibaren, profesyonel ekip tarafından hızlıca CPR uygulanması, hastaneye ulaşması yaklaşık 1 saati almış. Bu tür durumlarda dakikalar, hatta saniyeler çok kıymetlidir. Bu gecikme, telafisi mümkün olmayan bir kayba yol açtı" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Göçer, bu konuda otel ve hükümet yetkililerine defalarca uyarıda bulunduğunu belirtti.

Göçer’in açıklaması şöyle:

“Volkan Konak’ı kaybetmek beni derinden üzüyor. Ancak bir doktor olarak, aynı zamanda bir sanatçı ve müzik camiasının bir parçası olarak, daha önce defalarca uyardım: Kalabalık organizasyonlarda, otellerde veya konserlerde mutlaka bir ambulans ve profesyonel CPR ekibi bulunmalı. Sahne gibi anlık müdahale gerektiren ortamlarda bu tür önlemler hayati önem taşıyor.

Volkan Konak’ın fenalaşmasından sonra profesyonel müdahale yapılması ve hastaneye ulaşması tam bir saati aldı. Oysa ki bu tür durumlarda saniyelerin bile önemi var. Gecikmenin yaşanması, telafisi mümkün olmayan bir kayba yol açtı.

Bu acı kayıptan sonra, tüm otel yönetimlerinin ve KKTC yetkililerinin, misafirlerin yaşam güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alması gerektiği bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Bu konuda bir soruşturma başlatılmalı ve bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemler alınmalıdır. Bu tecrübeyi, gerek otellerin gerekse yetkililerin hayatları güvence altına almak adına ders almalarını umuyorum. Biz de bu soruşturmanın takipçisi olacağız."