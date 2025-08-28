FETÖ bağlantılı şirketlere operasyon! 10 şirkete kayyum atandı

ASSAN Group bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyetinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 10’u tutuklanmış, 7’si ise serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz da bulunuyordu.

ESKİ MKE BAŞKANI TUTUKLANDI

Soruşturmada kritik bir gelişme ise, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) eski Yönetim Kurulu Başkanı ve avukat İsmet Sayhan’ın gözaltına alınması oldu. “Suç örgütü üyeliği” ve “casusluk” suçlamalarıyla Ankara’da yakalanan Sayhan’ın ev ve ofisinde arama yapıldıktan sonra İstanbul’a getirildiği bildirildi.

Sayhan, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma ve hile ile alma” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Sayhan’ın tutuklanmasının ardından, danışmanlık yaptığı belirtilen ASSAN Group’un 10 şirketine de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında; ASSAN Group bünyesinde faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilmiştir. Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmiş, ikamet ve işyerlerinde aramalar yapılmaktadır. Ayrıca, ASSAN Group çatısı altındaki 10 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.”