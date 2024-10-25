FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Pensilvanya'daki çiftliğine gömüldü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletinde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Fethullah Gülen'in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Pensilvanya'daki çiftliğine gömüldü
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20 Ekim'de öldüğü duyurulan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenaze töreni düzenlendi.

Fethullah Gülen'in cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı. Tören için öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Pensilvanya'daki çiftliğine gömüldü - Resim : 1

PENSİLVANYA'DAKİ ÇİFTLİĞİN BAHÇESİNE GÖMÜLDÜ

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i gömmek için örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesinde çalışmalar gerçekleştirilmişti.

Fethullah Gülen’in cenazesi, Pensilvanya'daki çiftliğin bahçesine gömüldü. Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti.

20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi dört gündür St. Luke’s hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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