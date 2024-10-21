FETÖ elebaşı için 'Mekanı Cennet olsun' diyen gazeteciye soruşturma

Komitgan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifadeye çağrıldı. Yerel bir web televizyonunda program sunan Aysın Komitgan, Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Birçok kez gündeme gelen ancak doğru olmadığını öğrendiğimiz Fetullah Gülen'in ölüm haberi nihayet geldi. Dün vefat etmiş. Bu bilgi, yakın kaynaklarından ve yeğeninden teyit edildi. Ne diyelim, mekanı cennet olsun." Söz konusu ifadelerin sosyal medyada yayılmasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç ve suçluyu övmek" ve "Terör propagandası yapmak" iddialarıyla soruşturma başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi de Aysın Komitgan'ı ifadesi alınmak üzere emniyete davet etti.

Bursadabugun adlı internet sitesinin yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı ile yapılan bir TV röportajında, kurumumuzda köşe yazarı ve genel yayın yönetmeni olarak görev yapan Aysın Komitgan’ın, vatan haini ve terörist başı Fetullah Gülen'in ölümü hakkında sarf ettiği ve toplumun hassasiyetlerine aykırı düşen ifadeler bizleri de derinden üzmüştür. Amacı ne olursa olsun, toplumda olumsuz etki yaratacak bu tür söylemlerle kurumumuzun ilişkilendirilmesi kesinlikle tarafımızdan kabul edilemez. Ülkemizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü, her şerefli vatan evladı gibi bizim de kırmızı çizgimizdir. Hain darbe girişiminin baş sorumlusu FETÖ elebaşı ve yandaşlarının, başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, bu yüce milletin huzurunda hesap verecekleri günün gelmesi, bizim de en büyük temennimizdir. Bu doğrultuda gerekli adımları hızla atacağımız konusunda kıymetli okuyucularımızın endişesi olmasın.”

Öte yandan, Gazeteci Aysın Komitgan da şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Canlı yayın şartları altında söylenen kimi ifadeler, özellikle de toplumsal açıdan bu gibi hassas dönemlerde ne yazık ki farklı yorumlanabiliyor. Duygularımı açıkça ifade etmem gerekirse 40 yıllık gazetecilik kimliğimden bağımsız olarak, ömrünü Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya bağlı geçirmiş, aynı zamanda CHP üyesi bir Türk vatandaşı olarak ülkemize karşı hain planları olan Fetö elebaşının ölümüne rahmet dilemem asla mümkün değildir. Ne ben ne de ailem, hayatlarının hiçbir döneminde bu tarz tarikatlar ile uzaktan yakından bağ kurmamıştır. Dolayısıyla gerek yakın çevrem, gerekse de mesleki olarak iletişimde olduğum herkes çok iyi bilir ki ülkemize karşı haince planlar yapan bu şahsa karşı, ilk günden bu yana tavrım da duruşum da nettir. Ancak duygularımı canlı yayında tam olarak yansıtamamaktan ötürü böyle bir ifadeyi kullanmış bulundum. Canlı yayında söylenen sözlerin geri dönüşünün olmasından dolayı da maalesef aklıma gelen yüzlerce kelime arasından bunu kullanmış bulundum. Fakat insani duygularla söylenmiş bir cümlenin bu denli çarpıtılması gerçekten üzücü. Bu yüzden farklı bir algıya neden olan bu hatalı sözlerimden dolayı şahsım ve kurumum adına kamuoyundan özür diliyorum.”