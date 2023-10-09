FETÖ Kumpası Belgelerle Sunuldu! Sanık Avukatı Sahte Belgelere İnceleme İstedi

FETÖ'cü savcıların hazırladığı iddianamelerle kimi hüküm giydi, kimi beraat etti. 28 Şubat davasında haklarındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 16 sanığın yeniden yargılaması başladı. Ankara 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen celseye tutuksuz yargılanan sanıklardan Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Muhittin Erdal Şenel, Ersin Yılmaz ile avukatları katıldı.

28 Şubat Davası'nın FETÖ Kumpası Olduğunun Belgesi

İlk duruşmada dosyaya önemli bir belge sunuldu. Sanık avukatlarından Aykanat Kaçmaz, 28 Şubat davasında yargılamalara neden olan 5 No'lu CD'deki sahte belgelerin başka bir kumpas davasında da delil olduğunu belirtti. Kaçmaz, FETÖ'nün kumpası Karargah Evleri dosyasından gönderilmiş bir dijital kaydın 28 Şubat davasında da delil olarak yargılamalara konu edindiğini söyledi. Avukat Kaçmaz, "Bu davadaki 5 No'lu CD içinde çıkan belge ile Karargah Evleri dosyasındakiler aynı. Yani aynı kişiler tarafından üretilmiş sahte belgelerle karşı karşıyayız" dedi. 28 Şubat davasının bir FETÖ kumpası olduğunun bir kez daha altını çizen Kaçmaz, hüküm kararlarını ve beraatların bozulmasını eleştirdi. Kaçmaz, "Yargıtay dairesinin önüne koymamıza rağmen bir şekilde bunları görmezden geldiklerini söyledik. Biz elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.