FETÖ operasyonu: Kaçmaya çalışan hakim ve savcı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmada, TEM otoyolu yakınlarında durdurulan bir araçta, FETÖ üyeliği şüphesiyle aranan eski hakim E.G. ve eski savcı İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.