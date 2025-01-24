FETÖ operasyonu: Kaçmaya çalışan hakim ve savcı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları tespit edilen, meslekten ihraç edilmiş bir hakim ve bir savcı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FETÖ operasyonu: Kaçmaya çalışan hakim ve savcı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmada, TEM otoyolu yakınlarında durdurulan bir araçta, FETÖ üyeliği şüphesiyle aranan eski hakim E.G. ve eski savcı İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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