Patronunun villasında 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Olay, 2023 yılında meydana geldi. İddiaya göre, sevgi evinde kalan B.N.M. (14), Instagram üzerinden tanıştığı S.A. ile bir süre mesajlaştıktan sonra buluşmayı kabul etti. Yurttan kaçarak S.A. ile buluşan B.N.M., önce sanığın evine, ardından patronuna ait bir villaya götürüldü. Genç kız, burada cinsel istismara maruz kaldığını öne sürdü. Durumu annesine anlatmasının ardından olay polise bildirildi. Şikâyet üzerine gözaltına alınan S.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mağdur Çocuk: “Beni Dinlemedi, Psikolojim Bozuldu”

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık S.A. yer almazken, mağdur çocuk B.N.M., Kastamonu’dan Adli Görüşme Odası (AGO) sistemi aracılığıyla pedagog eşliğinde ifade verdi.

B.N.M., ifadesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Şu an 15 yaşındayım. Daha önce sevgi evlerinde kalıyordum. Karamürsel’deyken Instagram üzerinden sanık S.A. ile tanıştık ve 2-3 hafta flört ettik. Ardından buluşmaya karar verdik. Önce evine gittik, daha sonra beni patronunun villasına götürdü. S.A., kendisinin 17 yaşında olduğunu söyledi. Ben ise yaşımı doğru bir şekilde 14 olarak belirttim. Villada bana iki kez cinsel istismarda bulundu. Yapmasını istemediğimi söyledim ve onu ittim ama beni dinlemedi. Sabah evden ayrıldım ve bir daha görüşmedik. Olaydan sonra yaşadıklarımı annem ve üvey babamla paylaştım. Psikolojim bozuldu, onun yüzünden dışarı çıkmaya korkuyorum. Şikâyetçiyim.”

Sanık: “18 Yaşında Olduğunu Biliyordum”

Soruşturma sırasında alınan ifadesinde sanık S.A., mağdurun 18 yaşında olduğunu düşündüğünü ve aralarındaki birlikteliğin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Sanık S.A.’nın ifadesinin alınamaması nedeniyle mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.