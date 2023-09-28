FETÖ Propagandası Yapan "Kanun Hükmü" Festivale Kabul Edildi! Kültür ve Turizm Bakanlığı Altın Portakal Film Festivali'nden Çekildi

60. Altın Portakal Film Festivali'nde, FETÖ terör örgütünün propagandasını yapan "Kanun Hükmü" belgeselinin yer almayacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine festivale katılan bazı yönetmenler filmlerini, "Kanun Hükmü" belgeseli yayınlanana kadar festivalden çektiklerini açıklamıştı. Bu baskı sonrası festival söz konusu belgeseli kabul etmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgeselin yayınlanma kararı sonrası festivalden çekilme kararı aldı.

60. Altın Portakal Film Festivali "Kanun Hükmü" Belgeselini Yeniden Yayınlayacak

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek. Festival, "Kanun Hükmü" belgeseliyle gündemde. FETÖ terör örgütünün propagandası yapan "Kanun Hükmü" belgeselinin festivalde yer almayacağı duyurulmuştu. Bu duyurunun üzerine festivale katılan bazı yönetmenler, durumun sansür olduğunu öne sürerek filmlerini geri çekme kararı almıştı.

Yönetmenler Bir Bildiri Yayınladı

"Kanun Hükmü" isimli belgeselin festival gösteriminden çıkarılması sonrası, festivale katılan 27 filmin yönetmeni bir bildiri yayınladı. Bildiride festivalden çıkarmanın "sansür" olduğu öne sürüldü. Daha önce de festivalin jüri üyeleri aynı gerekçeyi öne sürerek festivalden çekildiğini duyurmuştu.

"Kanun Hükmünde" Altın Portakal'a Geri Döndü

Jüri ve yönetmenlerin baskısı sonucu Altın Portakal Film Festivali Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu bir açıklama yaptı. Boyacıoğlu açıklamasında "Kanun Hükmünde" belgeselinin festivale yeniden kabul edildiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Festivalden Çekildi

FETÖ propagandası yapan belgeselin festivale yeniden kabul edilmesinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde: