FETÖ üyesi ihraç astsubay Erzurum'da gözaltına alındı

Erzurum'da yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu düşünülen hakkında hapis cezası bulunan ihraç edilmiş bir astsubay yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
FETÖ üyesi ihraç astsubay Erzurum'da gözaltına alındı
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Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'ye yönelik yürüttüğü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yaklaşık 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (ihraç edilmiş Hava Astsubay) isimli kişi gözaltına alındı. Yapılan işlemin ardından zanlı, cezaevine teslim edildi.

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