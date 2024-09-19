FETÖ üyesi ihraç astsubay Erzurum'da gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'ye yönelik yürüttüğü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yaklaşık 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. (ihraç edilmiş Hava Astsubay) isimli kişi gözaltına alındı. Yapılan işlemin ardından zanlı, cezaevine teslim edildi.