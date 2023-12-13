FETÖ'cü Hakimlerin Yargılaması Sürüyor! Duruşmaya Doğu Perinçek'in Avukatları Da Katıldı



Vatanseverlerin FETÖ kumpasıyla hedef alındığı Ergenekon davasına bakan eski hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi.



Aralarında eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Sedat Sami Haşıloğlu ile eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'ın da bulunduğu sanıklar, Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı.



Duruşmaya, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in avukatları Nusret Senem ve Erkin Etike de katıldı.



Avukat Erkin Etike, davanın 51'inci celsesinde Adalet Bakanlığının yazısıyla sanık Sedat Sami Haşıloğlu'nun Kanada'da olabileceği şeklinde istihbari bilgiden bahsedildiğini hatırlattı. Haşıloğlu'nun Kanada'dan iadesinin talebi için gerekli yazışmaların yapılmasını talep etti.



Etike, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, sanık hakimlerin kararıyla 2012 yılında duruşmalara katılma hakkının men edilmesinin savunma hakkının ihlali olduğuu belirtti. Doğu Perinçek’in Ergenekon davasında doğrudan hedef alındığını vurgulayan Etike, sanıkların Türk yargısı adına bir utanç müsebbibi olduklarını belirterek, mahkumiyetlerini istedi.



Avukat Nusret Senem de, Ergenekon davası hakimlerinin FETÖ adına örgütsel görev yaptıklarını söyledi. Ergenekon kumpasının, Türkiye’yi 15 Temmuz darbe girişimine götüren süreci hazırladığını belirten Senem, sanıkların

cezalandırılmasını talep etti.



Davanın bir önceki duruşmasında Yargıtay Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, Ergenekon davasına bakan eski mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese, üye hakim Hüsnü Çalmuk ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel ile birlikte 7 sanığın görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları istendi. Ayrıca Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk ve Fatih Mehmet Uslu hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma " suçundan mahkumiyet talep edildi.