MİT'ten operasyon: FETÖ'cü Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u, yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT'ten operasyon: FETÖ'cü Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi
FETÖ'cü Mehmet Cintosun Türkiye’ye getirildi / Ankara /2023
Son Güncelleme:

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Mehmet Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # Azerbaycan
İstanbul'a girişlere vize uygulaması mı geliyor? Merak edilen o isim belli oldu Adnan Oktar davasında yeni gelişme Urfi Çetinkaya hakkında yeni gelişme
Çok Okunanlar
1 Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu!
2 Başvuranlara bin 900 TL yardım
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 14 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
5 En iyi 10 samsung telefon modeli