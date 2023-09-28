FETÖ'cü Şaban Demiraslan yakalandı! 15 Temmuz günü Polatlı'da topçu tugayında görevliydi
FETÖ'cü Şaban Demiraslan, Aksaray'da yapılan operasyonda yakalandı. Demiraslan, 15 Temmuz gecesi Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında Amerikancı darbe girişimine katılmıştı. Demiraslan, eylemlerinden ötürü müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminde görev alan FETÖ'cü Şaban Demiraslan'ın yakalandığını duyurdu. Demiraslan, 15 Temmuz günü, Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında Amerikancı darbe girişimine katılmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
FETÖ'cü Hain Kıskıvrak Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugüne kadar FETÖ'ye yönelik 1683 operasyon yapıldığını, bu operasyonlarda 2 bin 500 şahsın gözaltına alındığını, 510 kişinin ise tutuklandığını açıkladı. Aksaray'da yapılan son operasyonda, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminde aktif görev alan FETÖ'cü Şaban Demiraslan yakalandı. FETÖ'cü Şaban Demiraslan, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yapılan yargılamada müebbet hapis cezası almıştı. Demiraslan, 15 Temmuz gecesi Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığından Amerikancı darbe girişimine katılmıştı. Burada yaptığı eylemlerden ötürü Şaban Demiraslan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ'cülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
- 15 Temmuz hain darbe girişiminde "Topçu ve Füze Okul Komutanlığında" görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ üyesi Albay Şaban Demiraslan Aksaray'da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı. Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. 1 Haziran-26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik 1683 operasyon yapıldı. 2500 şahıs gözaltına alındı. 510'u tutuklandı. Masum vatandaşlarımızın üzerine ateş açmaktan geri durmayan hain FETÖ'cülerin inlerine giriyor, her birini tek tek yakalayıp adalete teslim ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.